Минувшей ночью в Подмосковье температура опускалась до минус 21,7 градусов

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью впервые с начала нынешней зимы в столичном регионе температура воздуха опустилась ниже 20-градусной отметки: в Новой Москве, в Михайловском термометры показали минус 20,4 градусов, а самым холодным местом на карте погоды столичного региона стал Ново-Иерусалим, там минимум составил минус 21,7 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«Минувшей ночью, в условиях относительно малооблачной погоды и продолжающегося полярного вторжения холодного воздуха, в столичном регионе впервые с начала нынешней зимы температура воздуха опустилась ниже 20-градусной отметки! В Москве была отмечена самая низкая температура воздуха с начала сезона – по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум сегодняшнего дня составил минус 15,6 градусов», – написал ведущий специалист центра погоды «Фобос».



В Подмосковье тройка морозных лидеров выглядит так: третье место разделили Талдом и Солнечногорск, там морозы окрепли до минус 21,1 градусов, на второй позиции – Клин, с результатом минус 21,5 градусов, а самым холодным местом на карте погоды столичного региона стал Ново-Иерусалим, там минимум составил минус 21,7 градусов.