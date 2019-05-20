20 мая. Mossovetinfo.ru – Международную космическую станцию можно будет наблюдать невооруженным взглядом в небе Москвы с 20 по 29 мая, сообщает пресс-служба московского планетария.



Увидеть МКС можно будет после 22:00, она будет выглядеть как яркая, немерцающая, быстро двигающаяся звезда.