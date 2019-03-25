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Город (Москва и область)     25.03.2019 09:53

Мневниковская пойма освобождена от самостроя

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Теги:  снос самостроя  Мневниковская пойма 

25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве освободили от самостроя Мневниковскую пойму, сообщает пресс-служба московской Госинспекции по недвижимости.

Всего освобождено 8300 квадратных метров общественного пространства, демонтировано 25 объектов самостроя.

На освобожденных площадях ведется строительство участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе, а также двух станций Большой Кольцевой линии метро «Мневники» и «Терехово».


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Карта места

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Теги: 
снос самостроя  Мневниковская пойма 

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