25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве освободили от самостроя Мневниковскую пойму, сообщает пресс-служба московской Госинспекции по недвижимости.
Всего освобождено 8300 квадратных метров общественного пространства, демонтировано 25 объектов самостроя.
На освобожденных площадях ведется строительство участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе, а также двух станций Большой Кольцевой линии метро «Мневники» и «Терехово».
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