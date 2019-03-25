25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве освободили от самостроя Мневниковскую пойму, сообщает пресс-служба московской Госинспекции по недвижимости.



Всего освобождено 8300 квадратных метров общественного пространства, демонтировано 25 объектов самостроя.



На освобожденных площадях ведется строительство участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе, а также двух станций Большой Кольцевой линии метро «Мневники» и «Терехово».