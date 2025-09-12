 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     13.09.2025 09:41

Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Многочасовой торжественный парад поездов стартовал на Кольцевой линии метро в 9 утра 13 сентября в честь Дня города, пассажиры смогут проехаться в каждом из восьми парадных составов 13 и 14 сентября с 9:00 до 20:00», сообщает пресс-службы Московского метрополитена.

«Парад поездов пройдет в субботу и воскресенья 13 и 14 сентября на Кольцевой линии на пути по часовой стрелке. Пассажиры смогут проехаться в каждом составе с 9:00 до 20:00», - отмечается в сообщении.

В мероприятии принимают участие восемь парадных составов различных серий, которые будут курсировать по Кольцевой линии, демонстрируя эволюцию поездов метро: от ретропоезда «Сокольники» до самого современного состава «Москва-2024». В каждом из них можно совершить поездку.

Парад поездов Московского метрополитена проводится с 2015 года, и в этом году исполняется 10 лет, как был проеден первый парад поездов на кольцевой линии.

Пассажиров Московского метрополитена накануне начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в День города. Ранее анонсировалось открытие четырех новых станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В честь 878-летия Москвы 138 мероприятий пройдут 13 и 14 сентября на разных городских площадках и локациях. С Программой можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

