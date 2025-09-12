Парад поездов пройдет в субботу и воскресенья 13 и 14 сентября на Кольцевой линии

с 9:00 до 20:00

в День города

открытие четырех новых станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Многочасовой торжественный парад поездов стартовал на Кольцевой линии метро в 9 утра 13 сентября в честь Дня города, пассажиры смогут проехаться в каждом из восьми парадных составов 13 и 14 сентября с 9:00 до 20:00», сообщает пресс-службы Московского метрополитена.на пути по часовой стрелке. Пассажиры смогут проехаться в каждом составе», - отмечается в сообщении.В мероприятии принимают участие восемь парадных составов различных серий, которые будут курсировать по Кольцевой линии, демонстрируя эволюцию поездов метро: от ретропоезда «Сокольники» до самого современного состава «Москва-2024». В каждом из них можно совершить поездку.Парад поездов Московского метрополитена проводится с 2015 года, и в этом году исполняется 10 лет, как был проеден первый парад поездов на кольцевой линии.Пассажиров Московского метрополитена накануне начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию. Ранее анонсировалось».на разных городских площадках и локациях. С Программой можно ознакомиться на сайте горадминистрации.