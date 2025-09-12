Другие материалы
-
Город (Москва и область)
13.09.2025, 09:41
Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Многочасовой торжественный парад поездов стартовал на Кольцевой линии метро в 9 утра...
-
Город (Москва и область)
13.09.2025, 09:21
138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября
13 сентября — Mossovetinfo.ru — 138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября, сообщается на официальн...
-
Город (Москва и область)
12.09.2025, 07:17
Сбито девять беспилотников на подлете к Москве ночью – Собянин
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников было сбито, уничтожено силами ПВО на подлете к Москве ночью, соо...