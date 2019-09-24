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Город (Москва и область)     24.09.2019 10:21

МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы

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Теги:  отопление  МОЭК  отопительный сезон 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – К 08:00 утра 24 сентября Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы, сообщается на официальном сайте МОЭК.

Кроме того, отопление подано в 100% детских садов города, 98,5% школ, 97% больниц и 96% поликлиник. В общей сложности теплом обеспечено 97,9% социальных объектов Москвы.

Ранее сообщалось, что с понедельника 23 сентября в Москве началась подача отопления в жилые дома, а также на объекты спортивной инфраструктуры, в административные и производственные здания.


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Теги: 
отопление  МОЭК  отопительный сезон 

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