24 сентября. Mossovetinfo.ru – К 08:00 утра 24 сентября Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы, сообщается на официальном сайте МОЭК.
Кроме того, отопление подано в 100% детских садов города, 98,5% школ, 97% больниц и 96% поликлиник. В общей сложности теплом обеспечено 97,9% социальных объектов Москвы.
Ранее сообщалось, что с понедельника 23 сентября в Москве началась подача отопления в жилые дома, а также на объекты спортивной инфраструктуры, в административные и производственные здания.
10:21 Город (Москва и область) МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы
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