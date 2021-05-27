27 мая. Mossovetinfo.ru — На территории ВДНХ восстановили исторический розарий на площади Промышленности, сообщается на портале mos.ru. Розарий восстанавливали возле макета ракеты-носителя «Восто...

27 мая. Mossovetinfo.ru — Основные монолитные конструкции станции «Кунцевская» Большой Кольцевой линии метро готовы на 80%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра ...