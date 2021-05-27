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Город (Москва и область)
27.05.2021, 09:27
Исторический розарий воссоздали на ВДНХ
27 мая. Mossovetinfo.ru — На территории ВДНХ восстановили исторический розарий на площади Промышленности, сообщается на портале mos.ru. Розарий восстанавливали возле макета ракеты-носителя «Восто...
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Город (Москва и область)
27.05.2021, 09:18
Монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов
27 мая. Mossovetinfo.ru — Основные монолитные конструкции станции «Кунцевская» Большой Кольцевой линии метро готовы на 80%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра ...
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Город (Москва и область)
27.05.2021, 08:55
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru — Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Москве является превышение скорости, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы. Данное ...