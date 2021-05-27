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Город (Москва и область)     27.05.2021 09:18

Монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов

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Теги:  БКЛ  метро  метрополитен  строительство  Кунцевская 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Основные монолитные конструкции станции «Кунцевская» Большой Кольцевой линии метро готовы на 80%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Бочкарев напомнил, что строящаяся станция соединяет западный и северо-западный участки БКЛ, а также объединит три линии метро (Филевскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ), МЦД и наземный городской транспорт. На базе станции будет создан крупный транспортно-пересадочный узел.

Станцию «Кунцевская» планируется открыть в 2021 году в составе участка БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». В апреле для пассажиров уже открылись две станции этого участка: «Народное Ополчение» и «Мневники».

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Карта места

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Теги: 
БКЛ  метро  метрополитен  строительство  Кунцевская 

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