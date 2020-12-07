7 декабря. Mossovetinfo.ru - Возле Южного входа на ВДНХ начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.



Аттракцион, который получит название «Солнце Москвы», будет иметь в высоту 136 метров. Это будет самое высокое колесо обозрения в Европе и пятое по высоте в мире.



Колесо будет оборудовано 30 закрытыми кабинами, вместимостью по 15 человек каждая. Кабины будут оборудованы отоплением, освещением, системами кондиционирования и информации.



Одновременная вместимость аттракциона будет составлять 450 человек, один полный оборот будет совершаться на 18 минут 40 секунд.



Сейчас начался монтаж первого яруса опорных колонн правой стороны. После того, как будут возведены все опорные колонны правой стороны, начнется монтаж колонн левой стороны. Затем на колонны установят центральную ось, на которую будут крепиться внешний и внутренний ободы колеса. Полностью завершить строительство колеса планируется во втором квартале 2021 года.