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Город (Москва и область)
07.12.2020, 16:33
Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался на ВДНХ
7 декабря. Mossovetinfo.ru - Возле Южного входа на ВДНХ начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта. Аттракцион, который...
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Город (Москва и область)
07.12.2020, 14:52
Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве сложная, мы видим рост по всем основным параметрам
7 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, отмечается рост по всем основным параметрам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного со...
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Город (Москва и область)
07.12.2020, 14:02
Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Подмосковья смогут с 15 декабря - Воробьев
7 декабря. Mossovetinfo.ru - Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Московской области смогут с 15 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева...