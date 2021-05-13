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Город (Москва и область)     13.05.2021 09:19

Монтаж самой длинной железнодорожной эстакады Москвы почти завершен

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Теги:  строительство  железные дороги  МЦД  эстакады 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Монтаж самой длинной железнодорожной эстакады в Москве завершается в районе международного делового центра «Москва-Сити», сообщается на портале mos.ru.

В настоящее время идет монтаж последнего пролета эстакады. Эстакада станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, которая войдет в состав маршрута МЦД-4.

Уже в июле на соединительной ветке планируется начать строительство остановок, а эстакаду планируется запустить в эксплуатацию в сентябре. Всего на соединительной ветке будет четыре станции: Кутузовская, Камушки, Поклонная гора, а также Ермакова Роща, строительство которой начнется после 2024 года. При этом, станция Камушки, будет расположено непосредственно на строящейся эстакаде.

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Карта места

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Теги: 
строительство  железные дороги  МЦД  эстакады 

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