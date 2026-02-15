Мороз 20-23 градуса ожидается в столице и регионе в ночь на 18 февраля

17 февраля — Mossovetinfo.ru — В ночь на среду, 18 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается мороз до 20-23 градусов, в отдельных районах Подмосковья возможно понижение температуры воздуха до 25-26 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.



Днем в среду, 18 февраля, температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов в Москве и минус 7-12 градусов – в Московской области.



Погода преимущественно без осадков, в Подмосковье местами не исключен небольшой снег.



До 21:00 18 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр. Сообщается, что ночью и утром 18 февраля на территории Москвы ожидается туман с отложением изморози. На дорогах сохранится гололедица.