5 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве создана круглосуточная служба передвижных станций для контроля за уровнем загрязнения воздуха, сообщила журналистам руководитель Мосэкомониторинга Полина Захарова.
По словам Захаровой, новая служба позволяет производить мониторинг состояния воздуха в круглосуточном режиме во всех проблемных районах. При этом передвижные станции позволяют провести детальное обследование территорий.
Захарова также сообщила, что в настоящее время в новой службе работают три передвижные лаборатории, однако в ближайшее время их количество может вырасти еще на одну-две.
16:21 Происшествия Незаконные работы на территории усадьбы Дмитриева-Мамонова приостановлены в Москве
15:44 Город (Москва и область) Мосэкомониторинг создал службу передвижных станций для контроля состояния воздуха
14:45 Происшествия Часть МКАД перекрыта из-за крупной аварии с участием пяти автомобилей
14:26 Происшествия Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Москве
13:40 В мире В Великобритании назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн