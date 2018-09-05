5 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве создана круглосуточная служба передвижных станций для контроля за уровнем загрязнения воздуха, сообщила журналистам руководитель Мосэкомониторинга Полина Захарова.



По словам Захаровой, новая служба позволяет производить мониторинг состояния воздуха в круглосуточном режиме во всех проблемных районах. При этом передвижные станции позволяют провести детальное обследование территорий.



Захарова также сообщила, что в настоящее время в новой службе работают три передвижные лаборатории, однако в ближайшее время их количество может вырасти еще на одну-две.