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Город (Москва и область)     13.09.2019 09:08

Мосэкомониторинг выявил загрязнение воздуха на западе Москвы

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Теги:  Мосэкомониторинг  загрязнение воздуха  Очаково 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосэкомониторинг выявил загрязнения воздуха в районе Очаково на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по жалобам москвичей Мосэкомониторинг проводил в Очаково проверки воздуха по жалобам жителей, которые жалуются на неприятный запах. Также в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, а после жалоб жителей выезжает передвижная лаборатория.

Проверки показали, что в воздухе периодически фиксируется превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ, в том числе оксида углерода и диоксида азота. Чаще всего загрязнение воздуха фиксируется в ночные часы.

При этом отмечается, что на территории района Очаково находится много предприятий, который могут являться источником выбросов.


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Карта места

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Теги: 
Мосэкомониторинг  загрязнение воздуха  Очаково 

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