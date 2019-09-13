13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосэкомониторинг выявил загрязнения воздуха в районе Очаково на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что по жалобам москвичей Мосэкомониторинг проводил в Очаково проверки воздуха по жалобам жителей, которые жалуются на неприятный запах. Также в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, а после жалоб жителей выезжает передвижная лаборатория.
Проверки показали, что в воздухе периодически фиксируется превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ, в том числе оксида углерода и диоксида азота. Чаще всего загрязнение воздуха фиксируется в ночные часы.
При этом отмечается, что на территории района Очаково находится много предприятий, который могут являться источником выбросов.
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