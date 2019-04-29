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Город (Москва и область)     29.04.2019 16:06

Мосгордума отказалась увеличивать количество депутатов до 110 человек

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Теги:  Мосгордума  законопроекты 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в понедельник, 29 апреля отклонила законопроект об увеличении количества депутатов столичного парламента с 45 до 110 человек.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников, заявил, что для увеличения количества депутатов Мосгордумы до 110 человек, необходимо менять систему избирательных округов, что потребует больших затрат бюджета.

Семенников также заявил, что предложение об увеличении количества депутатов столичного парламента до 110 человек направлено на снижение уровня конкурентности на выборах.

Законопроект об увеличении количества депутатов Мосгордумы с 45 до 110 человек был подан в московский парламент в начале апреля группой депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. В своем обосновании к законопроекту муниципальные депутаты отметили, что Москва является самым большим субъектом России по числу избирателей, в то время как по количеству депутатов городской думы Москва находится на 44-м месте, среди всех субъектов страны.


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Теги: 
Мосгордума  законопроекты 

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