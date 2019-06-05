5 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгордума официально назначила выборы депутатов московского парламента седьмого созыва на 8 сентября 2019 года, соответствующее постановление было принято на заседании Мосгордумы в среду, 5 июня.



В соответствии с законом выборы назначены на второе воскресенье сентября, когда истекает срок полномочий депутатов предыдущего созыва.



Таким образом дан официальный старт избирательной компании по выбору депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что намерен принять участие в выборах. Идти на выборы Шапошников намерен в том же избирательном округе, в котором избирался в нынешний состав Мосгордумы.