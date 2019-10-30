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Город (Москва и область)     30.10.2019 19:44

Мосгордума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2020-2022 годы

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Теги:  Мосгордума  законопроекты  бюджет  бюджет Москвы 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы. За проголосовали 28 человека, против - 17.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.

Документ предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.

Проект бюджета одобрен комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике и рекомендован к принятию в первом чтении.


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Теги: 
Мосгордума  законопроекты  бюджет  бюджет Москвы 

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