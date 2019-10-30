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Город (Москва и область)
30.10.2019, 19:44
Мосгордума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2020-2022 годы
30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы. За проголосовали 28 человека, пр...
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Город (Москва и область)
30.10.2019, 17:16
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 1 ноября из-за гололедицы
30 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 1 ноября из-за гололедицы, сообщается на официальном сайте Гидрметцентра. По прогнозам синоптиков, ...
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Город (Москва и область)
30.10.2019, 15:03
На Красной площади установят павильон для реставрации памятника Минину и Пожарскому
30 октября. Mossovetinfo.ru – Специальный павильон будет установлен на Красной площади для реставрации памятника Минину и Пожарскому, сообщил на пресс-конференции главный архитектор проекта реставр...