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Город (Москва и область)     22.05.2019 14:08

Мосгордума приняла закон об электронном голосовании

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Теги:  Мосгордума  выборы  электронное голосование  выборы в Мосгордуму-2019 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Московская городская дума на своем заседании в среду, 22 мая, приняла закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года.

В первом чтении закон был принят Мосгордумой 29 апреля. В ходе дальнейшего обсуждения был принят ряд поправок к закону, призванных обеспечить права избирателей при проведении электронного голосования.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что для обеспечения реализации закона будет создана специальная избирательная комиссия, численностью от 9 до 13 человек.

Закон предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах, которые будут определены по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. При этом граждане, проживающие в выбранных округах, смогут самостоятельно решать, принимать участие в электронном голосовании, или проголосовать традиционно, на избирательном участке.

Во вторник, 21 мая, закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года был принят в третьем чтении Госдумой. В среду закон был утвержден Советом Федерации.


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Теги: 
Мосгордума  выборы  электронное голосование  выборы в Мосгордуму-2019 

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