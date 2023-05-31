Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд

1 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы на заседании в среду большинством голосов приняли закон о повышении размера штрафов за неоплату проезда на общественном транспорте до 2 тыс. рублей и за использование чужих льготных проездных карт до 4 тысяч рублей.



Увеличивается штраф за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в наземном общественном транспорте и метро с 1 до 2 тысяч рублей, а также штраф за использование чужих льготных проездных карт с 2,5 до 4 тысяч рублей.



По информации ГКУ города Москвы «Организатор перевозок», в первом квартале 2023 года года было вынесено 153 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых 140 тыс. за неоплаченный проезд в общественном транспорте и порядка 13 тыс. за неправомерное использование льготных персонифицированных карт.



Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» принят большинством голосов.