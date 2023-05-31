 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     01.06.2023 08:21

Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  штраф  проезд  билет  безбилетный  Мосгордума  льготная карта 

1 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы на заседании в среду большинством голосов приняли закон о повышении размера штрафов за неоплату проезда на общественном транспорте до 2 тыс. рублей и за использование чужих льготных проездных карт до 4 тысяч рублей.

Увеличивается штраф за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в наземном общественном транспорте и метро с 1 до 2 тысяч рублей, а также штраф за использование чужих льготных проездных карт с 2,5 до 4 тысяч рублей.

По информации ГКУ города Москвы «Организатор перевозок», в первом квартале 2023 года года было вынесено 153 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых 140 тыс. за неоплаченный проезд в общественном транспорте и порядка 13 тыс. за неправомерное использование льготных персонифицированных карт.

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» принят большинством голосов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
штраф  проезд  билет  безбилетный  Мосгордума  льготная карта 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:21 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд

08:00 Власть С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

14:57 В мире Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

14:34 Общество Роскачество назвало лучшее в России эскимо

Актуальные материалы

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru