Другие материалы
-
Город (Москва и область)
01.06.2023, 08:21
Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд
1 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы на заседании в среду большинством голосов приняли закон о повышении ...
-
Город (Москва и область)
31.05.2023, 19:51
Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений
31 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на ряде улиц в центре города ...
-
Город (Москва и область)
31.05.2023, 09:23
Функцию оплаты проезда в метро по биометрии подключили 12 тыс. человек с 2021 года
31 мая — Mossovetinfo.ru — Функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключил...