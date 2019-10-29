29 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума рассмотрит проект бюджета города на 2020 и плановый период 2021-2022 годов на заседании в среду, 30 октября. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания столичного парламента.
Документ был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предусматривает рост доходов бюджета на 8 – 9,5% в год.
Ранее сообщалось, что проект бюджета был одобрен комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике и рекомендован к принятию в первом чтении.
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