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Город (Москва и область)     05.06.2019 13:32

Мосгордума согласовала кандидатуру нового прокурора Москвы

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Теги:  Мосгордума  прокурор Москвы  Денис Попов 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду согласовала кандидатуру Дениса Попова на пост нового прокурора Москвы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Кандидатуру Попова в мае внес на рассмотрение Мосгордумы Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года, прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы до главы прокуратуры республики Хакасия. С февраля 2018 года исполнял обязанности главы прокуратуры Республики Дагестан.

«Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне», - отметил председатель.

За кандидатуру Попова проголосовали единогласно все 37 депутатов, принимавших участие в заседании.


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Теги: 
Мосгордума  прокурор Москвы  Денис Попов 

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