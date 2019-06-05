5 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду согласовала кандидатуру Дениса Попова на пост нового прокурора Москвы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.
Кандидатуру Попова в мае внес на рассмотрение Мосгордумы Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года, прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы до главы прокуратуры республики Хакасия. С февраля 2018 года исполнял обязанности главы прокуратуры Республики Дагестан.
«Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне», - отметил председатель.
За кандидатуру Попова проголосовали единогласно все 37 депутатов, принимавших участие в заседании.
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