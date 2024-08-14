Другие материалы
-
Город (Москва и область)
17.08.2024, 10:16
Мосгорнаследие получило архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому
17 августа — Mossovetinfo.ru — В департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) передали подборку неизвес...
-
Город (Москва и область)
15.08.2024, 07:49
Продажи новостроек в июле в Москве сократились на треть
15 августа — Mossovetinfo.ru — В целом в июле во всех российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. дого...
-
Город (Москва и область)
14.08.2024, 10:24
У метро Белорусская на Пресненском валу построят высотки в 33 и 27 этажей
14 августа — Mossovetinfo.ru — Утверждено архитектурно-градостроительное решение на строительство двух новых жилых...