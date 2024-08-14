Мосгорнаследие получило архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому

17 августа — Mossovetinfo.ru — В департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) передали подборку неизвестных ранее документов, которые могли принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«В Департамент культурного наследия обратился историк Москвы, краевед и попросил помочь разобраться с неожиданной находкой. Среди подшивки старых журналов и газет он обнаружил интересные документы. Некоторые из них адресованы Владимиру Гиляровскому. Также на части из них есть заметки и надписи, похожие на почерк великого публициста. К сожалению, творчество Владимира Алексеевича мало изучено, так как сохранилось не так много документов. Уверен, что эта находка поможет узнать больше о жизни и деятельности писателя. Часть находок будет представлена на выставке «Находки в реставрации», которая откроется 20 августа», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.



Выставка «Находки в реставрации» пройдет с 20 августа по 8 сентября на территории парка «Зарядье» в Старом английском дворе (ул. Варварка, д. 4а). Посетить выставку можно будет бесплатно.