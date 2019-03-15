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Город (Москва и область)     15.03.2019 08:15

«Московская электронная школа» вошла в список 100 главных образовательных проектов мира

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Теги:  Московская электронная школа  образование 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Проект «Московская» электронная школа» вошел в список 100 главных образовательных проектов мира на образовательном саммите HundrED, который прошел в Хельсинки (Финляндия) в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, как сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава столичного департамента образования Исаак Калина, «Московская» электронная школа» стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона».

Проект «Московская» электронная школа» предусматривает внедрение в школах Москвы современных электронных систем.


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Теги: 
Московская электронная школа  образование 

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