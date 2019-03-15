15 марта. Mossovetinfo.ru – Проект «Московская» электронная школа» вошел в список 100 главных образовательных проектов мира на образовательном саммите HundrED, который прошел в Хельсинки (Финляндия) в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Кроме того, как сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава столичного департамента образования Исаак Калина, «Московская» электронная школа» стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона».



Проект «Московская» электронная школа» предусматривает внедрение в школах Москвы современных электронных систем.