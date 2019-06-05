5 июня. Mossovetinfo.ru – Гостиница «Пекин» в центре Москвы выставлена на торги, сообщает ТАСС со ссылкой на владельца здания – компанию «Галс-Девелопмент Группа ВТБ».



Здание гостиницы, расположенное в районе метро «Маяковская», является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Общая площадь здания составляет 26 тысяч квадратных метров, в гостинице насчитывается 144 номера.



«Галс-Девелопмент Группа ВТБ» пытается продать здание с 2016 года, ранее стало известно, что в начале года сорвалась сделка по продаже здания китайским инвесторам.



Стартовая цена здания составляет 2,6 миллиарда рублей, торги состоятся 2 сентября 2019 года.