9 марта. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская масленица» подходит к концу. В оргкомитете цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» ИА «Моссовет» рассказали о программе предпоследнего дня фестиваля.
Программа фестиваля «Московская масленица» на 9 марта
Кулинарные поединки - это зрелищные шоу, полные азарта, шуток и неожиданных открытий! 9 марта, с 11:00 до 14:00, на площади Революции гастрономические соревнования устроят известные московские шеф-повара - Олег Белов и Станислав Валенюк. Участников они наберут из числа гостей фестиваля, остальные - будут болельщиками. Командам предстоит печь блины на скорость, но что именно это будут за блины, и из каких продуктов их готовить, они не узнают до самого стартового свистка! Жюри выберут из числа болельщиков: они оценят, помимо оперативности поваров, вкус и внешний вид получившихся угощений.
9 марта, в 19:00, на Городецкой улице команда КВН «Будем дружить семьями» устроит еще одно искрометное представление. Мы увидим, как герои их скетчей сталкиваются с забавными и порой странными ситуациями, приводящими к разногласиям, но неизменно преодолевают их с помощью юмора и, конечно же, настоящей любви!
Энтузиасты из клуба исторической реконструкции «Варяжская дружина» приглашают на увлекательное историческое шоу! С 13:00 до 18:00 на Манежной площади они будут устраивать потешные игры и народные забавы на тему Масленицы, рассказывать о вековых традициях праздника и фотографироваться с гостями.
В 12:00 в Парке Горького стартует специальная масленичная программа - оригинальная и стильная! Здесь москвичей и туристов ждут как классические для этого праздника развлечения - хороводы, танцы со скоморохами, перетягивание каната и другие игры, так и необычные, но прекрасно вписывающиеся в его идею. Например, здесь научат танцевать традиционные русские танцы на современный манер или... ходить по канату! Взрослым и детям старше шести лет предложат попробовать себя и в модном спортивном направлении - слэклайне. Пройти по специально натянутой стропе в сопровождении профессионального слэклайнера смогут все, кого заинтересует аттракцион!
В парке будет работать детская Школа сноубординга, где научат скатываться с безопасного склона, держать баланс и катиться боком малышей от трех лет.
Посетителей парка ждут также уличные спектакли с интерактивными элементами, танцевальными номерами и забавными состязаниями, а на Главной сцене для них споют популярные московские исполнители.
Подробнее о программе фестиваля смотрите на сайте «Московских сезонов».
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