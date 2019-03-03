3 марта. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» представляет программу третьего дня гастрономического весеннего фестиваля «Московская «Масленица».
3 марта, воскресенье
Среди программы кулинарных уроков особое место занимают «Цветные блинчики» с добавлением куркумы, свекольного и шпинатного сока. Их мы будем печь в 14:00 на бульваре Дмитрия Донского. А на Митинской улице в 16:00 начнется урок по приготовлению «Блинчиков по-московски» (с творогом и изюмом). Из творческих занятий особенно рекомендуем посетить мастер-класс «Объемный самовар», на котором юные гости смастерят поделки в виде русского самовара (Новопесчаная улица, 15:00), а еще - освоить азы обнинской росписи и украсить разделочную доску (Ореховый бульвар, 16:00).
Сказку про «Серебряное копытце» в 16:00 на Ореховом бульваре предложит посмотреть московской коллектив «Домик Фанни Белл». Другая любимая всеми сказочная история - «По-щучьему велению» - будет показана в это же время на Бульваре Дмитрия Донского.
Увлекательные кукольные спектакли на Тверской площади ждут юных зрителей и их родителей. В 18:00 в павильоне-«Гостиной» спектакль «Масленица» от Театра кукол и теней «Ученый медведь» поможет погрузиться в особую атмосферу русского праздника, который знаменует приход весны. Без сожалений проститься с зимой смогут все, кто в 19:00 соберется возле сцены и послушает музыкальную программу, которую специально к празднику подготовили Екатерина Гришаева и «Grishaeva acoustic band». Концерт так и называется - «Прощание с зимой».
Подробное расписание всех развлечений «Московской Масленицы» смотрите на сайте фестиваля.
Во все дни фестиваля на площадках «Московской Масленицы» гости смогут попробовать всевозможные виды блинов и другие оригинальные блюда, выбрать самые вкусные фермерские продукты и необычные сувениры, а также поиграть в подвижные игры и сфотографироваться на фоне ярких арт-объектов.
Фестиваль «Московская масленица» проходит с 1 по 10 марта.
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