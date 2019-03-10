10 марта. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» завершается в воскресенье, 10 марта. Как сообщили ИА «Моссовет» в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны», в центре и округах Москвы, а также в столичных парках, в заключительный день фестиваля покажут 42 представления. В праздничной программе – выступления уличных театров, кукольные спектакли и огненные шоу.



На площади Революции в 16:00 выступит коллектив уличного театра «Pololo». Артисты театра –ходулисты и танцоры - вовлекают зрителей в постановки по мотивам старых сказок, оживляют хорошие воспоминания, превращают взрослых в детей и наоборот. 10 марта они покажут постановку «По щучьему велению».



На Тверской площади в это же время (16:00) вступит Народный театр «ЗвериПтицыСкоморохи», артисты которого познакомят с забытыми аспектами русской народной культуры. А помогут им в этом аутентичные маски, персонажи знакомых с детства сказок и дух настоящего праздника! Кукольный спектакль «Праздничная круговерть» посвящен временам года. Юные зрители узнают, как наши предки пробуждали весну, помогут актерам разбудить «ученого медведя», который остался на Масленицу без меда и помогут ему решить эту проблему. Еще одна постановка этого театра - «Лесные небылицы» - полностью отвечает карнавальному духу Масленицы. Привычные персонажи кукольных спектаклей обретут совершенно необычные для себя характеры, а сюжет закрутится таким невероятным образом, что без помощи юных зрителей героям ну никак не удастся обойтись!



На бульваре Дмитрия Донского театр оптических иллюзий «Люм» покажет спектакль «Волшебное зернышко», на улице Новопесчаной театр «Пульсар» пригласит «заглянуть на блины к медведю». На площадке на Городецкой улице театр «ДаМы» расскажет, как зима с весной поссорились.



На фестивальной площадке на Профсоюзной улице театр с необычным названием «Домик Фанни Белл» представят спектакль для детей от 4 до 12 лет под названием «Петсон и Финдус. Именинный пирог». Праздничная история подготовки к дню рождения котенка Финдуса внезапно обрастает самыми разными событиями. Соседи его хозяина – Петсона - сплетничают за спиной старика о его странностях. Финдус капризничает, как маленький ребёнок, куры устраивают переполох. Так обычный процесс приготовления праздничного пирога превращается в невероятно смешное, насыщенное событиями шоу.



Не менее интересная программа ждет гостей и на площадках «Московской Масленицы» в городских парках. Например, в Бабушкинском парке и в сквере по Олонецкому проезду пройдут зрелищные огненно-световые шоу. В парке «Фили» можно будет посмотреть спектакли по сказкам «Снегурочка» и «Чиполлино». В парке Кузьминки порадуют ярким уличным представлением по мотивам русских народных сказок.



Театральную программу заключительного дня фестиваля разбавят кулинарные баттлы, выступления народных ансамблей, интерактивные представления и различные игры. Проведите последний день «Московской Масленицы» весело!



Подробную информацию о фестивале и расписание событий и развлечений вы можете узнать на сайте «Московских сезонов».



Расписание театральной программы фестиваля «Московская Масленица» на 10 марта:



Площадь Революции

16:00 – театр «Pololo», спектакль «По Щучьему велению»

17:00 – театр «ДаМы», спектакль «Как звери весну искали»

18:00 – театр «Pololo», спектакль «По Щучьему велению»



Тверская площадь

13:00, 14:00, 15:00 –интерактивные уличные представления по мотивам русских сказок

16:00 – Народный театр «ЗвериПтицыСкоморохи», спектакль «Праздничная круговерть»

18:00 – Народный театр «ЗвериПтицыСкоморохи», спектакль «Лесные небылицы»



Городецкая улица

16:00 – театр «ДаМы», спектакль «Как зима с весной поссорились»

17:00 – театр «ДаМы», спектакль «Как зима с весной поссорились»

18:00 – театр «Петрушкина Слобода», спектакль «Горшок-теремок»



Площадь Юности

16:00 – представление театра «Саша и Саша», «Масленица 2019»

17:00 – фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен», спектакль «Русская традиция»

18:00 – представление «Саша и Саша», «Масленица 2019»



Профсоюзная улица

16:00 – театр «Домик Фанни Белл», спектакль «Петсон и Финдус. Именинный пирог»

17:00 – Этно-студия «Фолк Бери», спектакль «Да страдал я в масленицу»

18:00 – Театр Новых пьес, спектакль «Как кощей масленицу искал»



Площадь Славы

16:00 – театральная мастерская О.Буданкова, музыкально-литературная композиция «Масленица»



Митино

16:00 – театральная мастерская О.Буданкова, музыкальная игровая программа «Семь дней Масленицы»



Бульвар Дмитрия Донского

17:00 – театр оптических иллюзий «Люм», спектакль «Волшебное зернышко»



Улица Хачатуряна

16:00 – театр кукол «Чаепитие в Петровской слободе»



Улица Новопесчаная

16:00 – театр «Пульсар», спектакль «К медведю на блины»

17:00 – театр «Пульсар», спектакль «Как Петр и Марфушка всех рассмешили»

18:00 – театр «Пульсар», спектакль «К медведю на блины»



Троицк

16:00 – театр «Парабазис», спектакль «Масленичные сказки»

17:00 – театр «Сосферас», спектакль «Как Фекла весну закликала»

18:00 – театр «Парабазис», спектакль «Масленичные сказки»



Бабушкинский парк (Фонтанная площадь)

17:00 – Театр ростовых кукол

18:00 – Уличный театр «Время жить»

18:50 – Огненно-световое шоу Amaranteshow



Сквер по Олонецкому проезду



Уличная площадка

15:00 – Театр ростовых кукол «Дружба»

16:00 – Уличный театр «Время жить»

17:00 – Огненно-световое шоу Amaranteshow



Сцена

15:00 – Детский кукольный театр «Дружба», спектакль «Красная шапочка»



Парк Кузьминки

14:00 – уличный спектакль по мотивам русских сказок



Парк «Фили»



Сцена

13:00 – кукольный театр «Калейдоскоп». спектакль «Снегурочка».

16:00 – кукольный театр «Кигли Мигли» спектакль «Чиполлино»

17:00 – кукольный театр «Петрушка». Спектакль «Сказка сказок»



Измайловский парк



Сцена

12:00 – Выступление артистов Театра «Атмосфера»

12:30 – Интерактивный спектакль уличного театра

13:00 – Выступление артистов Театра «Атмосфера»

14:00 – Выступление артистов Театра «Атмосфера»