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Город (Москва и область)
19.07.2023, 16:25
"Московская международная книжная ярмарка" в нынешнем году пройдет в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября
19 июля - Mossovetinfo.ru - С 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет 36-я Моско...
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Город (Москва и область)
18.07.2023, 17:52
Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час
18 июля — Mossovetinfo.ru — Более четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы во время ливня менее ч...
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Город (Москва и область)
17.07.2023, 08:19
Московский регион ждут жара, ливни и резкое похолодание
17 июля — Mossovetinfo.ru — В понедельник, 17 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность, небольшой ...