"Московская международная книжная ярмарка" в нынешнем году пройдет в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября

19 июля - Mossovetinfo.ru - С 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет 36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) – старейший и крупнейший книжный форум России – проводится ежегодно с 1977 года. Ее цель – сохранение и развитие культуры чтения. В 2022 году ММКЯ проходила с 2 по 5 сентября в Гостином дворе, ее офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 млн человек. В этом году ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что мэр Москвы подписал постановление о выделении гранта на цели проведения 36-ой ММКЯ.