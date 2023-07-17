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Город (Москва и область)     19.07.2023 16:25

"Московская международная книжная ярмарка" в нынешнем году пройдет в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября

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Теги:  книги  ММКЯ  выставка  ярмарка  Экспоцентр  Собянин 

19 июля - Mossovetinfo.ru - С 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет 36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) – старейший и крупнейший книжный форум России – проводится ежегодно с 1977 года. Ее цель – сохранение и развитие культуры чтения. В 2022 году ММКЯ проходила с 2 по 5 сентября в Гостином дворе, ее офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 млн человек. В этом году ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мэр Москвы подписал постановление о выделении гранта на цели проведения 36-ой ММКЯ.

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Карта места

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Теги: 
книги  ММКЯ  выставка  ярмарка  Экспоцентр  Собянин 

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