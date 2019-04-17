17 апреля. Mossovetinfo.ru – С 27 по 31 мая в столице во второй раз пройдет Московская неделя предпринимательства, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.



В рамках Московской недели предпринимательства пройдет шесть масштабных предприятий: Московский предпринимательский форум и форум-интенсив «Трансформация-6», которые пройдут 27 мая, Moscow Fashion Summit, который пройдет 28 мая, Московский международный форум по франчайзингу и выставка Franchise Expo 2019, которые будут проходить 28 и 29 мая, конференция Startup Village (29 и 30 мая) и выставка модной индустрии Be in Open (29-31мая).



«Московская неделя предпринимательства ориентирована на развитие профессиональных компетенций и знакомство с лучшими мировыми практиками. Запланированы выступления 300 спикеров-экспертов. А общая аудитория шести крупнейших событий, по нашим оценкам, превысит 60 тысяч человек», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



В рамках недели предпринимательства пройдут круглые столы, панельные дискуссии, обучающие тренинги, участники смогут найти партнеров и инвесторов. Кроме того, во время Московской недели предпринимательства будут объявлены лауреаты московской бизнес-премии «Прорыв года».