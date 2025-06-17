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Город (Москва и область)     21.06.2025 10:40

Московская область готовит эксперимент по приглашению трудовых мигрантов без русского языка - губернатор

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Теги:  Московская область  Подмосковье  мигранты  русский язык  привлечение  безопасность 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Московская область участвует в эксперименте по приглашению трудовых мигрантов из визовых стран, например, Китая и Вьетнама, в том числе тех, кто не знают русского языка, рассказал в интервью телеканалу РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также отметил, что трудовые ресурсы необходимы, но главный приоритет безопасность.

«Сложность заключается в том, что закон пока еще не принят, но он на выходе. Я не буду говорить «гоп» пока «ноги за забором», что называется, но в случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там. И это очень существенно решит вопрос дефицита трудовых ресурсов», — пояснил Воробьев.

«Нам нужны трудовые ресурсы на определённых участках работ. Вы это понимаете, все это понимают. И другое дело, что регулирование должно быть понятно, безопасность должна ставиться во главу угла», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что требование жителей навести порядок в сфере миграции справедливое и регион ужесточает контроль за мигрантами: «Мы, безусловно, чувствуем этот запрос и стараемся делать всё, чтобы и строились отдельные места для проживания в тех же самых логистических комплексах. Ужесточаем регистрацию и учет этот проект у нас вместе с Москвой. И биометрические данные, которые сегодня стали обязательными, безусловно, внесут дополнительную лепту в безопасность, в контроль».

По мнению губернатора, отсутствие у приезжих работников знания языка проблемой не станет, так как основные необходимые русские слова можно выучить достаточно быстро.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  мигранты  русский язык  привлечение  безопасность 

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