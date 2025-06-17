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Московская область готовит эксперимент по приглашению трудовых мигрантов без русского языка - губернатор
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Суд по иску Генпрокуратуры обратил аэропорт Домодедово в доход государства
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