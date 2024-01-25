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29.01.2024, 10:38
Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений - Собянин
29 января — Mossovetinfo.ru — Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через...
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Город (Москва и область)
26.01.2024, 12:08
ВДНХ запускает информационный проект для китайских туристов – заммэра Сергунина
26 января — Mossovetinfo.ru — На ВДНХ стартует новый информационный проект, который позволит китайским путешественн...
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Город (Москва и область)
25.01.2024, 10:21
Собянин: Москва – столица российского студенчества
25 января — Mossovetinfo.ru — Более 900 тыс. человек обучается в вузах и колледжах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей С...