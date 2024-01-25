Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений - Собянин

29 января — Mossovetinfo.ru — Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow, Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений — это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.



В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тыс. предприятий.



В числе примеров мэр отметил: — столичный производитель получил 30 млн рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Их качество — на одном уровне с автоконцернами, "Формулой-1" и авиакосмической отраслью; — разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше 1,5 млн рублей. Уникальное оборудование быстро обнаруживает возгорание и начинает объёмное распыление воды при её минимальном расходе.