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Город (Москва и область)     29.01.2024 10:38

Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений - Собянин

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Теги:  бизнес  гранты  Собянин  Москва 

29 января — Mossovetinfo.ru — Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow, Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений — это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тыс. предприятий.

В числе примеров мэр отметил: — столичный производитель получил 30 млн рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Их качество — на одном уровне с автоконцернами, "Формулой-1" и авиакосмической отраслью; — разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше 1,5 млн рублей. Уникальное оборудование быстро обнаруживает возгорание и начинает объёмное распыление воды при её минимальном расходе.

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Теги: 
бизнес  гранты  Собянин  Москва 

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