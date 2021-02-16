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Город (Москва и область)
16.02.2021, 14:53
В Москве очистили от снега 78% дорог
16 февраля. Mossovetinfo.ru – После рекордного снегопада, обрушившегося на Москву в выходные, по состоянию на 16 февраля в Москве от снега очищено 78% объектов дорожного хозяйства, сообщил заммэра Мос...
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Город (Москва и область)
16.02.2021, 12:56
Расписание электричек изменится в Москве в праздничные дни февраля и марта
16 февраля. Mossovetinfo.ru – В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 24 февраля, а также с 6 по 9 марта, изменится расписание пригородных электричек в Москве и области, сообщается на официальном ...
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Город (Москва и область)
16.02.2021, 11:28
Московские девятиклассники могут подать заявление на участие в ГИА до 1 марта
16 февраля. Mossovetinfo.ru – Ученики 9-х классов в Москве могут подать заявление на участие государственной итоговой аттестации до 1 марта, сообщается на портале mos.ru. Пожать заявление можно ...