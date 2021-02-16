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Город (Москва и область)     16.02.2021 11:28

Московские девятиклассники могут подать заявление на участие в ГИА до 1 марта

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Теги:  школьники  ГИА  заявки 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Ученики 9-х классов в Москве могут подать заявление на участие государственной итоговой аттестации до 1 марта, сообщается на портале mos.ru.

Пожать заявление можно в том числе и на портале мэра и правительства Москвы в электронном виде. Подать заявку можно с любого устройства при наличии личного кабинета на портале.

Также заявку можно подать в общественную приемную Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ).

Те школьники, которым исполнилось 14 лет, могут подать заявку самостоятельно, за тех, кому 14 лет еще не исполнилось, заявку могут подать родители или законные представители.

Дату, время и место проведения ГИА, а также код регистрации, необходимый для получения результатов, школьникам сообщат не позднее, чем за две недели до проведения аттестации.

В 2021 году ГИА будет проводится в два этапа: основной этап с 24 мая по 2 июля, дополнительный период — с 3 по 17 сентября. На участие в ГИА уже подали заявки около 95 тысяч школьников.

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Теги: 
школьники  ГИА  заявки 

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