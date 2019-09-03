3 сентября. Mossovetinfo.ru – В дни празднования Дня города 7 и 8 сентября музеи Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно, сообщает mos.ru.



Московские музеи подготовили к празднованию Дня города праздничную программу, которая пройдет на 80 музейных площадках. Посетителей ожидают концерты джазовой и симфонической музыки, пешеходные экскурсии, лекции, спектакли и мастер-классы.



Список московских музеев, которые в День города можно будет посетить бесплатно, можно посмотреть здесь.