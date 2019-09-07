7 сентября. Mossovetinfo.ru - Музеи департамента культуры города Москвы работают бесплатно в рамках празднования Дня города работают бесплатно. Московские музеи 7 и 8 сентября. подготовили праздничную программу, которая пройдет на 80 музейных площадках.



Со списком музеев, которые работают бесплатно, можно ознакомиться здесь.