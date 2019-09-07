7 сентября. Mossovetinfo.ru - Музеи департамента культуры города Москвы работают бесплатно в рамках празднования Дня города работают бесплатно. Московские музеи 7 и 8 сентября. подготовили праздничную программу, которая пройдет на 80 музейных площадках.
Со списком музеев, которые работают бесплатно, можно ознакомиться здесь.
08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города
08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно
08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ
08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»
08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»
08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города
08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно
08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ
08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»
08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»
08:20 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 7 и 8 сентября
08:07 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в День города
07:58 Город (Москва и область) Как будут работать метро и МЦК в День города