 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     22.07.2020 12:00

Московские парки возобновили занятия для детей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парки  дети 

22 июля. Mossovetinfo.ru – В 14 московских парках возобновили занятия для детей и подростков, сообщается на портале mos.ru.

Дети и подростки могут бесплатно посетить спортивные тренировки, посетить уроки актерского мастерства, занятия по живописи, танцам, мастер-классы по профессиям XXI века.

Вход на большинство занятий свободный, однако для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парки  дети 

Возврат к списку

Лента новостей

12:13 Город (Москва и область) За нарушение режима самоизоляции в Москве выписано около 94 тысяч штрафов

12:00 Город (Москва и область) Московские парки возобновили занятия для детей

11:17 Город (Москва и область) В Москве отменили оплату за поверку и замену электросчетчиков

10:36 Другое Росздравнадзор вновь разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

10:24 Город (Москва и область) Выпускной в Москве пройдет 24 июля в Парке Горького

Актуальные материалы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

12:56 Власть Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

10:42 В России Проезд по трассе Москва - Казань обойдется автомобилистам в 1600 рублей

09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа

14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru