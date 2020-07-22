22 июля. Mossovetinfo.ru – В 14 московских парках возобновили занятия для детей и подростков, сообщается на портале mos.ru.



Дети и подростки могут бесплатно посетить спортивные тренировки, посетить уроки актерского мастерства, занятия по живописи, танцам, мастер-классы по профессиям XXI века.



Вход на большинство занятий свободный, однако для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.