18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские школьники завершили учебный год, сообщает портал mos.ru, со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех», - рассказала Ракова.
При этом, для учеников 9-х и 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
В связи с распространением коронавируса, с 21 марта московские школьники перешли на дистанционную систему обучения.
09:38 В России В России проведено более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:28 Город (Москва и область) Московские школьники завершили учебный год
09:04 Город (Москва и область) Почти две тысячи медиков заразились коронавирусом в Подмосковье
08:44 Город (Москва и область) Москва приостановила программу благоустройства
08:27 В России Минтруд предложил снизить месячную выплату по накопительной пенсии - СМИ
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель