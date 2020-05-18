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Город (Москва и область)     18.05.2020 09:28

Московские школьники завершили учебный год

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Теги:  школы  образование  учебный год 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские школьники завершили учебный год, сообщает портал mos.ru, со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех», - рассказала Ракова.

При этом, для учеников 9-х и 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

В связи с распространением коронавируса, с 21 марта московские школьники перешли на дистанционную систему обучения.


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Теги: 
школы  образование  учебный год 

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