18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские школьники завершили учебный год, сообщает портал mos.ru, со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.



«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех», - рассказала Ракова.



При этом, для учеников 9-х и 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.



В связи с распространением коронавируса, с 21 марта московские школьники перешли на дистанционную систему обучения.