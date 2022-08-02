2 августа. Mossovetinfo.ru - Опыт и наработки в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении Москвы легли в основу ГОСТа по тестированию систем искусственного интеллекта, который уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше - московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта», - сказала Ракова.
Национальный стандарт разработали сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы, ГОСТ уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября, отметила заместитель мэра. «Практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков», - добавила Ракова.
В октябре 2019 года Президент России Владимир <a href="http://mossovetinfo.ru/news/vlast/putin_utverdil_natsstrategiyu_razvitiya_iskusstvennogo_intellekta_na_period_do_2030_goda/
">Путин утвердил</a> <b>Национальную стратегию развития искусственного интеллекта</b> на период до 2030 года. Указ определяет цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направление на применение искусственного интеллекта для реализации национальных проектов и стратегических приоритетов в области научно-технологического развития. Указ направлен на обеспечение ускоренного развитие искусственного интеллекта, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере.
С января 2020 года в Москве в городской системе видеонаблюдения, обычные камеры видеонаблюдения были заменены на камеры с HD-качеством и были запущены <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/sistemu_raspoznavaniya_lits_v_moskovskom_metro_vnedryat_k_1_sentyabrya/
">системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц</a>. Система показала свою эффективность, были задержаны десятки граждан, находившихся в розыске.
В феврале 2020 года московские власти сообщили о создании базы данных с мировыми <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/v_moskve_sozdana_baza_dannykh_s_mirovymi_praktikami_primeneniya_iskusstvennogo_intellekta_/
">практиками применения искусственного интеллекта</a>. Всего в базе собраны более 300 кейсов применения ИИ в различных сферах, из которых около 100 кейсов - московские. «Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта – стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. <…> Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам», - сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В начале декабря 2020 года московские власти сообщили что за два месяца московские врачи поставили почти <b>430 тысяч диагнозов</b> <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/vrachi_v_moskve_za_dva_mesyatsa_postavili_pochti_430_000_diagnozov_s_pomoshchyu_iskusstvennogo_intel/
">с помощью технологий искусственного интеллекта</a>.
В декабре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/v_moskve_zapushchen_servis_otsenki_tyazhesti_pnevmonii_po_analizu_krovi_/
">нейронная сеть по оценке поражения легких</a> в результате пневмонии по анализу крови запущена в Москве. Отмечалось, что в связи с тем, что <b>в основе нейронной сети лежат технологии искусственного интеллекта</b>, по мере накопления новых данных сервис будет постоянно совершенствоваться.
В феврале 2021 года московские власти сообщили, что в московских КТ-центрах с начала пандемии коронавируса проведено около полумиллиона исследований. При обработке результатов <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/pochti_polmilliona_issledovaniy_proveli_v_moskovskikh_kt_tsentrakh_s_nachala_pandemii_/
">используются технологии с применением искусственного интеллекта</a>, что позволяет практически исключить ошибку в диагностике. При этом, работа КТ-центров интегрирована в единую цифровую платформу московского здравоохранения.
В июне 2021 года московские власти сообщали, что врачи-рентгенологи в Москве с июня начнут использовать <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/vrachi_v_moskve_nachnut_ispolzovat_iskusstvennyy_intellekt_dlya_vyyavleniya_osteoporoza_/
">алгоритмы искусственного интеллекта для выявления признаков остеопороза, ишемической болезни сердца</a> на компьютерной томографии.