 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     02.08.2022 10:09

Московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта - Ракова

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  искусственный интеллект  Москва  медицина  здравоохранение  диагностика  томография  платформа 

2 августа. Mossovetinfo.ru - Опыт и наработки в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении Москвы легли в основу ГОСТа по тестированию систем искусственного интеллекта, который уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше - московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта», - сказала Ракова.

Национальный стандарт разработали сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы,  ГОСТ уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября, отметила заместитель мэра. «Практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков», - добавила Ракова.

В октябре 2019 года Президент России Владимир <a href="http://mossovetinfo.ru/news/vlast/putin_utverdil_natsstrategiyu_razvitiya_iskusstvennogo_intellekta_na_period_do_2030_goda/">Путин утвердил</a> <b>Национальную стратегию развития искусственного интеллекта</b> на период до 2030 года. Указ определяет цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направление на применение искусственного интеллекта для реализации национальных проектов и стратегических приоритетов в области научно-технологического развития. Указ направлен на обеспечение ускоренного развитие искусственного интеллекта, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере.

С января 2020 года в Москве в городской системе видеонаблюдения, обычные камеры видеонаблюдения были заменены на камеры с HD-качеством и были запущены <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/sistemu_raspoznavaniya_lits_v_moskovskom_metro_vnedryat_k_1_sentyabrya/">системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц</a>. Система показала свою эффективность, были задержаны десятки граждан, находившихся в розыске.

В феврале 2020 года московские власти сообщили о создании базы данных с мировыми <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/v_moskve_sozdana_baza_dannykh_s_mirovymi_praktikami_primeneniya_iskusstvennogo_intellekta_/">практиками применения искусственного интеллекта</a>. Всего в базе собраны более 300 кейсов применения ИИ в различных сферах, из которых около 100 кейсов - московские. «Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта – стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. <…> Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам», - сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В начале декабря 2020 года московские власти сообщили что за два месяца московские врачи поставили почти <b>430 тысяч диагнозов</b> <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/vrachi_v_moskve_za_dva_mesyatsa_postavili_pochti_430_000_diagnozov_s_pomoshchyu_iskusstvennogo_intel/">с помощью технологий искусственного интеллекта</a>.

В декабре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/v_moskve_zapushchen_servis_otsenki_tyazhesti_pnevmonii_po_analizu_krovi_/">нейронная сеть по оценке поражения легких</a> в результате пневмонии по анализу крови запущена в Москве. Отмечалось, что в связи с тем, что <b>в основе нейронной сети лежат технологии искусственного интеллекта</b>, по мере накопления новых данных сервис будет постоянно совершенствоваться.

В феврале 2021 года московские власти сообщили, что в московских КТ-центрах с начала пандемии коронавируса проведено около полумиллиона исследований. При обработке результатов <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/pochti_polmilliona_issledovaniy_proveli_v_moskovskikh_kt_tsentrakh_s_nachala_pandemii_/">используются технологии с применением искусственного интеллекта</a>, что позволяет практически исключить ошибку в диагностике. При этом, работа КТ-центров интегрирована в единую цифровую платформу московского здравоохранения.

В июне 2021 года московские власти сообщали, что врачи-рентгенологи в Москве с июня начнут использовать <a href="http://mossovetinfo.ru/news/gorod/vrachi_v_moskve_nachnut_ispolzovat_iskusstvennyy_intellekt_dlya_vyyavleniya_osteoporoza_/">алгоритмы искусственного интеллекта для выявления признаков остеопороза, ишемической болезни сердца</a> на компьютерной томографии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
искусственный интеллект  Москва  медицина  здравоохранение  диагностика  томография  платформа 

Возврат к списку

Лента новостей

10:09 Город (Москва и область) Московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта - Ракова

07:16 Город (Москва и область) Выставка «Москва. Генплан 1935–1950 годов» в галерее «Загорье»

10:36 Другое Президент США Байден вновь уходит на карантин - COVID-19

14:16 В мире Глава МИД РФ и Госсекретарь США провели телефонный разговор

13:52 Власть Отчетность компаний о выбросах загрязняющих веществ предлагает уточнить Правительство

Актуальные материалы

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru