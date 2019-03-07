7 марта. Mossovetinfo.ru – Вторая в году акция «День без турникетов», которая пройдет с 14 по 16 марта, будет посвящена работе столичных супермаркетов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В акции примут участие «Ашан Сити Капитолий», «Азбука вкуса», «Карамельная мануфактура», магазин экобренда Like Lodka. Посетители ознакомятся с работой торговых залов, особенностях работы крупных магазинов, познакомятся с собственным производством ретейлеров, узнают о новых профессиях, которые появились после открытия гипермаркетов, смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать продукцию, произведенную непосредственно в магазинах.
Акции «День без турникетов» проводятся в Москве с 2012 года. С тех пор свои двери для участников акций открыли более 135 столичных предприятий, акции посетили более 75 тысяч человек.
12:27 Город (Москва и область) За пять лет в Москве создадут новую систему железнодорожного транспорта - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Московские супермаркеты примут участие в акции «День без турникетов»
11:45 Власть Госдума приняла закон об ответственности за оскорбление госсимволов и общества
10:56 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в преддверии 8 марта
10:49 Происшествия Задержан мужчина, ранивший ножом сотрудника службы безопасности метро
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней