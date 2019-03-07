7 марта. Mossovetinfo.ru – Вторая в году акция «День без турникетов», которая пройдет с 14 по 16 марта, будет посвящена работе столичных супермаркетов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В акции примут участие «Ашан Сити Капитолий», «Азбука вкуса», «Карамельная мануфактура», магазин экобренда Like Lodka. Посетители ознакомятся с работой торговых залов, особенностях работы крупных магазинов, познакомятся с собственным производством ретейлеров, узнают о новых профессиях, которые появились после открытия гипермаркетов, смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать продукцию, произведенную непосредственно в магазинах.



Акции «День без турникетов» проводятся в Москве с 2012 года. С тех пор свои двери для участников акций открыли более 135 столичных предприятий, акции посетили более 75 тысяч человек.