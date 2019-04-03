3 апреля. Mossovetinfo.ru – Дорожные службы Москвы начали готовить к весенне-летнему сезону, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Работы по промывке и покраске светофоров начались в конце марта и завершаться в конце апреля. Также в порядок приведут стойки и консоли светофоров. Работы будут проходить в специально выделенное время, в том числе в выходные, чтобы не помешать автомобильному движению.



В Москве установлено более 40 тысяч светофоров, 10% из них уже подготовлены к лету.