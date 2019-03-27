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Город (Москва и область)     27.03.2019 09:14

Московских школьников обучат технологиям управления беспилотными автомобилями

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Теги:  беспилотные автомобили  школьники  образование 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Осенью учеников средних и старших школ начнут обучать технологиям управления беспилотными автомобилями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

В рамках нового образовательного проекта, занятия со школьниками будут вести ведущие российские инженеры, которые принимают участие в создании беспилотных автомобилей. Пока эти занятия будут введены как дополнительные в лицеях и школах с техническим уклоном. Однако в дальнейшем, планируется создание полноценных сетевых курсов по различным инженерным темам. К созданию курсов планируется привлечь консорциум российских ВУЗов, созданный в прошлом году.

В ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Эксперимент проводится в Москве и Татарстане. Позднее стало известно, что первые беспилотные автомобили начнут тестировать на улицах Москвы в апреле.


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Теги: 
беспилотные автомобили  школьники  образование 

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