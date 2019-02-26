26 февраля. Mossovetinfo.ru – Московских школьников пригласили принять участие в Большой арктической экспедиции - 2019, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Старт проекта был объявлен на заседании департамента образования и науки Москвы. Руководство проектом будет осуществлять известный исследователь Арктики, руководитель центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.



Для участия в экспедиции необходимо ответить на вопросы онлайн-викторины и получить сертификат. После этого школьники пройдут учебно-тренировочные сборы в Карелии. Кроме того, участникам необходимо будет защитить исследовательские проекты на тему «Арктика-2019». По итогам сборов будут отобраны 14 лучших школьников, которые отправятся в экспедицию.



Экспедиция будет состоять из двух отрядов: отряд «Барнео» отправится на дрейфующую российскую научную станцию Барнео, где проведет ряд экспериментов и опытов, а отряд «Полюс» на лыжах отправится к Северному полюсу Земли.