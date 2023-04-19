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Город (Москва и область)
24.04.2023, 10:00
Московских студентов приглашают на молодежный интенсив в туристической отрасли
24 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве до 23 мая идет регистрация на участие в молодежной программе "Твой старт в туризме"...
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Город (Москва и область)
21.04.2023, 19:26
В Московской области с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов
21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки с 22 по 30 апреля ввод...
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Город (Москва и область)
19.04.2023, 08:53
Собянин рассказал, какие передовые разработки тестируют при поддержке города
19 апреля. Mossovetinfo.ru - За минувшие четыре года разработчики, при поддержке города Москвы, провели 355 испытаний и ...