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Город (Москва и область)     24.04.2023 10:00

Московских студентов приглашают на молодежный интенсив в туристической отрасли

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Теги:  туризм  отрасль  Москва  интенсив  студенты  практика  заммэра  Сергунина 

24 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве до 23 мая идет регистрация на участие в молодежной программе "Твой старт в туризме" в которой в формате интенсива студенты профильных высших учебных заведений и колледжей на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли, а тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы. Об этом на портале горадминистрации сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы", — рассказала заммэра.

Курс рассчитан на пять-шесть месяцев. Всего запланировано более 30 вебинаров и 10 экскурсий. Первый поток студентов начнет обучение в конце мая, а осенью они пройдут стажировки.

Ранее Сергунина сообщила о старте с 20 марта приема заявок на онлайн-конкурс авторских экскурсий "Покажи Москву!".

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Теги: 
туризм  отрасль  Москва  интенсив  студенты  практика  заммэра  Сергунина 

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