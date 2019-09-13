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Город (Москва и область)     13.09.2019 15:56

Московским каршерингом пользуется около 1 миллиона человек

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Теги:  каршеринг  Сергей Собянин 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Аудитория московского каршеринга достигла 1 миллиона человек, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в момент запуска никто не представлял, что проект каршеринга станет настолько популярным. Однако сервис стал очень популярным в Москве, так как помогает избежать проблем с парковкой, и дает возможность комбинировать поездки с общественным транспортом.

В настоящее время на рынке московского каршеринга работает 9 компаний, парк каршеринговых автомобилей насчитывает 24 тысячи автомобилей, которые позволяют заменить до 150 тысяч личных машин. На одну машину в сутки приходится 7-8 поездок.


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Теги: 
каршеринг  Сергей Собянин 

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