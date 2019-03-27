27 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены создать специальную систему, которая не позволит таксистам работать более 8 часов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заммэра Москвы, главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, на создание такой системы городские власти заставил пойти рост аварий с участием такси. В 2018 году в Москве произошло 764 аварии с участием автомобилей такси. В этих авариях погибли 23 человека, различные травмы и ранения получили 900 человек. По сравнению с 2017 годом, количество аварий с участием такси в Москве выросло на 25%. По мнению городских властей, это связано в том числе с тем, что многие таксисты перерабатывают, находясь за рулем по 12 часов и более.



Новую систему планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Система должна ограничивать доступ к заказам для таксистов, отработавших 8 часов, а также для водителей, не имеющих полис ОСАГО и не прошедших медосмотр. Система будет работать как фильтр, который будет запрашивать разрешения на передачу заказов водителю в том числе у МВД и базы разрешений такси.



Ликсутов сообщил, что работа новой системы возможна только при согласии агрегаторов такси предоставлять данные о времени, проведенном водителями за рулем. Однако заммэра отметил, что по итогам предварительных переговоров, основные агрегаторы, работающие в Москве, согласились подключиться к системе.



Ликсутов также напомнил, что уже более шести лет идет работа над новым федеральным законом о такси. Планируется, что Госдума примет его летом текущего года. Новый закон должен радикально улучшить ситуацию с безопасностью перевозок в такси.