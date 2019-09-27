27 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский фонд граждан-участников долевого строительства не будет привлекать средства федерального бюджета и будет формироваться только за счет средств города, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Фонд будет создан в соответствии с требованиями федерального законодательства. Его учредителем выступает Москомстройинвест. Завершить создание фонда планируется до конца текущего года.



Задача нового фонда – обеспечение достройки жилых объектов с привлечением средств дольщиком при банкротстве застройщика.

Хуснуллин сообщил, что за счет средств фонда точно будут достроены шесть различных проблемных объектов, но еще по нескольким объектам вопрос решается, поэтому список объектов, достраиваемых за счет средств фонда, может вырасти.



Хуснуллин также рассказал, что проблемные ЖК «Терлецкий парк», ЖК «Царицыно» и ЖК «Марушкино» будут достроены городским застройщиком АО «Мосотделстрой», которому они были переданы до внесения изменений в федеральное законодательство.