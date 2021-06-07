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Город (Москва и область)     07.06.2021 13:49

Московский Кремль 12 июня закроют для посетителей

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Теги:  Кремль  закрытие  ФСО 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Московский Кремль 12 июня закроют для посетителей в связи с проведением государственных мероприятий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Также 12 июня отменяется церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая проводится по субботам в теплое время года.

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Карта места

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Теги: 
Кремль  закрытие  ФСО 

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