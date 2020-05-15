15 мая. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен 15 мая отмечает свое 85-летие. В это день в 1935 году была запущена первая линия московской подземки.
Первая линия столичного метро от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением на «Смоленскую» имела протяженность в 11,5 километров и включала 13 станций. К настоящему моменту московское метро насчитывает 15 линий, общей протяженностью 469 километров (с учетом МЦК) на которых расположено 269 станций.
В настоящее время идет активное строительство новых станций метро, до конца текущего года планировалось открыть девять новых станций (шесть из них уже открыто), а к концу 2023 года общая протяженность линий московского метро достигнет 560 километров.
Несмотря на пандемию коронавируса, строительство метро в Москве продолжается, на стройках работают 13 тысяч человек, используется 23 тоннелепроходческих щита, что является рекордом среди всех городов мира.
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