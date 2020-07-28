28 июля. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновит работу с 1 августа, сообщается на официальном сайте планетария.



Посетители смогут попасть в музей Урании, Большой Звездный зал, Малый Звездный зал, 4D-кинотеатр и Парк неба. Интерактивный музей «Лунариум» и Большая обсерватория пока будут по-прежнему закрыты для посетителей. Количество посетителей будет ограничено в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции.



Все посетители обязаны будут находиться в планетарии в маске, на входе необходимо будет обработать руки антисептикам. Всем посетителям на входе будут бесконтактно замерять температуру. Для проведения дезинфекции интервалы между сеансами будут увеличены. Групповые экскурсии пока проводиться не будут.



Планетарий будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.