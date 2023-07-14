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Город (Москва и область)     17.07.2023 08:19

Московский регион ждут жара, ливни и резкое похолодание

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

17 июля — Mossovetinfo.ru — В понедельник, 17 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и до 28 градусов тепла, - сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

18 июля, по информации синоптиков, вечером и в ночь на среду, 19 июля, с приближением холодного атмосферного фронта, атмосфера пройдут сильные ливни и грозы. В столичном регионе выпадет треть всего месячного объема.

Дневная температура опустится до + 19…+23.


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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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