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Московский регион ждут жара, ливни и резкое похолодание
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14.07.2023, 22:02
Мособлизбирком зарегистрировал четверых кандидатов на выборы губернатора Подмосковья
14 июля — Mossovetinfo.ru — Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора завершился в Подмоско...
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14.07.2023, 13:28
Жители Подмосковья столкнулись с нашествием лис - Минэкологии региона объясняет
14 июля — Mossovetinfo.ru — В Минэкологии Подмосковья распространило информацию, что продолжают поступать обращени...