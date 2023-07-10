Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

12 июля — Mossovetinfo.ru — Двенадцатый Московский урбанистический форум, самый масштабный в своей истории, пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе 1 августа — 10 сентября.



В рамках Московского урбанистического форума на одной из крупнейших площадок — в олимпийском комплексе «Лужники» — появится более 30 тематических пространств, посвященных результатам и планам развития города. Общая площадь экспозиции вокруг спортивной арены составит около 40 тысяч квадратных метров, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.



«Москва динамично развивается. В «Лужниках» мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра «Мой район». Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события», - сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.



В олимпийском комплексе «Лужники» развернется самая масштабная фестивальная программа для москвичей и туристов. Свои площадки представят разные городские департаменты и другие учреждения столицы. Посетителей ждут локальные маркеты и модные пространства, концертные программы и мастер-классы, интерактивные инсталляции и арт-объекты, игры, соревнования и фуд-корты. Здесь также разместится площадка для пляжных игр и полноценный парк экстремальных видов спорта.



Гостей форума в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября ждут более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, кинопоказов, лекций и интерактивных мероприятий.

Начать путешествие по форуму можно с футуристического павильона «Куб» столичного Комитета по туризму. Уникальная аудиовизуальная экспозиция и шоу «Почувствуй свой город» расскажут о развитии Москвы за последние 12 лет.



На площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры уличных театров и цирка. Гости смогут увидеть представления разных жанров и форматов.

Территория вокруг спортивной арены фактически станет «городом в городе». В «Лужниках» будут представлены крупные инфраструктурные проекты, более 30 тематических зон, посвященных результатам и планам развития Москвы, Цифровой двойник столицы и футуристический павильон «Куб», который расскажет об изменениях в жизни города.

Любители кино смогут погулять по декорациям киногорода компании «Мосфильм» и поучаствовать в съемках новых версий легендарных фильмов.



Для тех, кто предпочитает активный отдых, будут организованы уроки сапбординга, вейкбординга и серфинга на искусственной волне. Также в дни фестиваля будут открыты экстрим-парк и 30-метровое колесо обозрения, пройдут соревнования по киберспорту.



На четырех крупных городских площадках представят главные достижения города в таких направлениях, как «Транспорт», «Строительство», «Экономика», «Бизнес», «Городское хозяйство», «Цифровизация», «Услуги и сервисы», «Безопасность», «Экология», «Спорт», «Культурное наследие», «Туризм», «Торговля и услуги», «Культура», «Медицина», «Образование», «Социальная защита», «Кадры».



Площадка в парке «Зарядье», которая на протяжении последних лет принимает Московский урбанистический форум, в этот раз станет единым выставочным пространством «Город для каждого». Здесь покажут, какие изменения ждут столицу в ближайшие годы. В частности, можно будет внимательно рассмотреть инсталляции, посвященные мегапроектам Москвы. А «Северный тоннель» превратится в андерграундную урбан-площадку, где посетители смогут побывать на мастер-классах и увидеть арт- и фотовыставки. Также в «Зарядье» пройдет масштабный фестиваль Moscow Urban Fest, тема которого в этом году звучит как «Город. Люди. Будущее». Он посвящен взаимодействию городского пространства и живущих в нем людей, их совместному развитию и новым возможностям.



В Гостином Дворе представят инновационные проекты города в здравоохранении, образовании и социальной сфере. Это будет интересно как профессионалам, так и жителям города. Гости познакомятся с трендами развития системы заботы о здоровье в Москве, изучат метанавыки человека будущего, увидят, как меняется качество и продолжительность жизни.

В рамках Московского урбанистического форума пройдут также три крупных мероприятия: традиционный конгресс Urban Health, посвященный взаимосвязи здоровья и городской среды, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.



В Центральном выставочном зале «Манеж» откроется выставка «Станция Манеж», приуроченная к «Году нового транспортного каркаса». Здесь можно будет увидеть самую большую голограмму в России, движущийся экран размером с девятиэтажный дом. А еще побывать внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5 и почувствовать себя настоящим машинистом электропоезда Большой кольцевой линии метро. Посетители смогут также провести время с семьей в досуговом центре, послушать лекции и даже подать резюме для работы в транспортном комплексе Москвы.



Московский урбанистический форум проводился с 2011 года для экспертов, представителей бизнес-сообщества и урбанистов, а в этом году его программа ориентирована в первую очередь на самих жителей города. На выставочных площадках форума можно весело провести время всей семьей и узнать много нового и интересного о Москве.