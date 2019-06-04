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Город (Москва и область)     04.06.2019 16:43

Московский зоопарк 5 июня изменит режим работы

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Теги:  Московский зоопарк  режим работы 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московского зоопарка изменится в среду, 5 июня, сообщает пресс-служба зоопарка.

Главный вход в зоопарк и старая территория будут закрыты для посетителей. Попасть можно будет только на новую территорию зоопарка через входы на Большой Грузинской и Зоологической улицам. При этом цена билета будет снижена до 300 рублей.

Причины изменения режима работы не называются. В штатном режиме Московский зоопарк возобновит работу в четверг, 6 июня.


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Теги: 
Московский зоопарк  режим работы 

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