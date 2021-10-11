 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     11.10.2021 12:34

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московскй зоопарк  животные в городе 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк перешел на зимний режим работы, сообщается на портале mos.ru.

Теперь посетить зоопарк можно с 09:00 до 20:00. Сообщается, что ряд животных уже переведен в зимние вольеры, а некоторые животные готовятся к зимней спячке.

Среди животных, которые засыпают зимой, медведи, сурки, еноты, енотовидная собака, тушканчики, бурундуки, сони-полчки и белогрудые ежи. В тоже время белые медведи и панды зимой не засыпают, посетители смогут их увидеть и в зимнее время. Также зимой посетители смогут увидеть обезьян, жирафов, сурикатов и капибар - эти животные находятся в теплых вольерах, но в зимнюю спячку не впадают.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московскй зоопарк  животные в городе 

Возврат к списку

Лента новостей

17:22 Город (Москва и область) Расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится 16 и 17 октября

16:03 Власть Песков назвал нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

15:54 В России До конца года для ИЖС запустят цифровой суперсервис

14:35 Другое Автомобилистам напомнили о необходимости до 1 декабря оплатить транспортный налог

13:25 В России Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода — Минстрой

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru