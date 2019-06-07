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Город (Москва и область)
07.06.2019, 09:47
В Москве промыли фасады почти 6 тысяч многоквартирных домов
7 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с начала апреля промыли фасады 5,7 тысячи многоквартирных домов и более 3 тысяч нежилых зданий, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По словам Бирюкова, до ...
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Город (Москва и область)
07.06.2019, 09:40
Жара в Москве 7 июня может побить рекорд 30-летней давности
7 июня. Mossovetinfo.ru – Жара в Москве в пятницу, 7 июня, может побить рекорд 30-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова. По...
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Город (Москва и область)
07.06.2019, 09:21
В Москве стартовал тестовый проект по аренде катера
7 июня. Mossovetinfo.ru – Тестовый проект по аренде катера стартовал в Москве 6 июня, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу каршеринг-сервиса YouDrive. Катер LilCraft управляется с...