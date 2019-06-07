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Город (Москва и область)     07.06.2019 08:47

Московский зоопарк приглашает посмотреть на завтрак панд

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Теги:  Московский зоопарк  панды  животные в городе 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на больших панд утром, с 08:00 до 10:00, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В это время суток панды особенно активны, они просыпаются, едят и играют, и выполняют задания киперов. Предварительная регистрация для утренних посещений не нужна.

В остальное время с 10:00 до 21:00 посмотреть, как живут большие панды можно только по предварительной записи. Запись ведется на специальной стойке возле павильона «Фауна Китая» и на официальном сайте зоопарка.

Сеансы будут длиться 30 минут, максимальное количество людей в одной группе – до 200 человек, именно столько людей может одновременно разместиться в павильоне «Фауна Китая». Сеансы бесплатные, чтобы посмотреть на панд дополнительный билет не требуется.


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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  панды  животные в городе 

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