7 июня. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на больших панд утром, с 08:00 до 10:00, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В это время суток панды особенно активны, они просыпаются, едят и играют, и выполняют задания киперов. Предварительная регистрация для утренних посещений не нужна.



В остальное время с 10:00 до 21:00 посмотреть, как живут большие панды можно только по предварительной записи. Запись ведется на специальной стойке возле павильона «Фауна Китая» и на официальном сайте зоопарка.



Сеансы будут длиться 30 минут, максимальное количество людей в одной группе – до 200 человек, именно столько людей может одновременно разместиться в павильоне «Фауна Китая». Сеансы бесплатные, чтобы посмотреть на панд дополнительный билет не требуется.